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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Şubat'ta İzlanda ve 9 Şubat'ta Romanya ile karşılaşacak. Kritik maçlar öncesinde ise millilerin aday kadrosu belirlendi.