A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu duyuruldu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 1 Haziran'da İstanbul'da başlayacak kampının kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki kamp, 1-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
A Milli Takım'ın programı
İstanbul'da 1-9 Haziran tarihlerinde çalışmalarını sürdürecek milli takım, 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek.
İkili temas karşılaşmaları ardından Türkiye'ye dönecek ay-yıldızlılar, 14-19 Haziran'da İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek.
Milliler son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya'da katılacağı turnuvayla çalışmalarını tamamlayacak.
Milli takımın kamp kadrosu şu şekilde:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Manolya Kurtulmuş (BOTAŞ), Tuba Poyraz (Bursa Uludağ Basketbol), Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül (Emlak Konut), Duygu Özen, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe), Büşra Akbaş, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz (Galatasaray), Feride Şevval Akalan, İlayda Güner (Nesibe Aydın), Banu Şimşek, Gökşen Fitik (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Northeastern Huskies-ABD)
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