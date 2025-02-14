A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi

AA & Ensonhaber
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yenmişti.
Ay-yıldızlı takım, grupta 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.
MİLLİLER YERİNİ KORUDU
İlk 3 sıranın değişmediği listede; ABD, 888,2 puanla liderliğini sürdürürken Avustralya, 716,2 puanla 2'nci, Fransa ise 715,5 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
Türkiye'nin ise 338,6 puanla 17'nci sıradaki yeri değişmedi.
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