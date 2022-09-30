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    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi

    Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı.
    • 30.09.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 16:17
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    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi

    A Milli Kadın Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.

    Ekrem Memnun, A Milli Takım'da görev almıştı

    Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası’nda görev yapmıştı.

    A Milli Kadın Basketbol Takımı nda Ekrem Memnun dönemi #1

    Grupta ilk iki maçımızı kazandık

    Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele ediyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Türkiye, kasım ve şubat aylarında 2'şer karşılaşma daha oynayacak.

    TBF'den yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ekrem Memnun. A Kadın Milli Takımımızın Başantrenörü Ekrem Memnun'a başarılar dileriz." denildi.

    A Milli Kadın Basketbol Takımı nda Ekrem Memnun dönemi #2


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