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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiğini açıkladı.
- 30.09.2022 - 15:15
- Güncelleme : 30.09.2022 - 16:17
A Milli Kadın Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.
Ekrem Memnun, A Milli Takım'da görev almıştı
Memnun, 2015-2018 yılları arasında A Kadın Milli Takım başantrenörlüğüne getirilmiş ve 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası’nda görev yapmıştı.
Grupta ilk iki maçımızı kazandık
Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele ediyor. Gruptaki ilk iki maçını kazanan Türkiye, kasım ve şubat aylarında 2'şer karşılaşma daha oynayacak.
TBF'den yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ekrem Memnun. A Kadın Milli Takımımızın Başantrenörü Ekrem Memnun'a başarılar dileriz." denildi.