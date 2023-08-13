A Milli Takım, Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finale yükseldi İzlanda'yı 27 sayı farkla yenerek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na görkemli bir başlangıç yapan 12 Dev Adam ikinci maçında Bulgaristan'ı 104-66 ile devirerek ikide iki yaptı ve yarı finale yükseldi.

İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nunda ilk çeyreği 28-13 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci periyotta farkı 30 sayıya yükselterek soyunma odasına 52-22 ile girdi. İkinci yarıya hız kesmeden başlayan millilerimiz son çeyreğe 81-48'lik üstünlükle adımını atarken salondan 104-66 galibiyetle ayrılarak Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı final biletini aldı. Rakibimiz belirlenmedi Millilerimizin rakibi C ve D gruplarındaki son maçların ardından belli olacak. Grupta bugün oynanan diğer maçta Ukrayna, İzlanda’yı 82-69 mağlup etti. 12 Dev Adam salı günü 20.00'de Ukrayna ile oynayacağı üçüncü maçı da kazanırsa grubu lider bitirerek çapraz eşleşmede D Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek. C Grubu'nda Bulgaristan ve İzlanda turnuvaya veda etti. Turnuva formatı İstanbul'un ev sahipliği yaptığı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda iki grup bulunuyor. C Grubu'nda Türkiye, İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna, D Grubu'nda ise Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.