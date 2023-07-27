A Milli Takım'ın Olimpiyat Elemeleri'ne 4 yıldız katılmayacak A Milli Basketbol Takımımızda yıldız oyuncular Cedi Osman, Alperen Şengün, Scottie Wilbekin ve Shane Larkin, FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri kadrosunda yer almadı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Ay-Yıldızlılar, hazırlık kampı için dün İstanbul Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla Bormio’ya hareket etti.

12 Dev Adam'ın aday kadrosunda ise önemli 4 basketbolcu yer almadı. Cedi Osman, Alperen Şengün, Scottie Wilbekin ve Shane Larkin, İtalya'ya götürülmezken yıldız isimlerin kafilede olmamasının sebebi belli oldu.

4 isim kadroya katılmadı

Fanatik’ten Gökhan German’ın haberine göre; Cedi Osman ve Alperen Şengün, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Asbaşkan Ömer Onan ve Ergin Ataman’ın tüm çabalarına rağmen kampa katılmadı.

NBA sezonu boyunca yorulduğunu söyleyen Cedi Osman dinlenme gerekçesiyle affını isterken, Alperen Şengün’ün kampa ve hazırlık maçlarına gelmeden yalnızca resmi maçlarda forma giyme talebi de federasyon cephesinden kabul görmedi.

Öte yandan aday kadroya davet edilen devşirme oyunculardan Scottie Wilbekin milli takıma gelmeyeceğini belirtti.

Haberde ifade edildiğine göre Shane Larkin de gönülsüz olarak İstanbul’a geldi ancak dizindeki sakatlığı sebebiyle doktorlar tarafından iki hafta oynayamaz raporu verildi. Bu sebeple Larkin’in de eleme maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Ömer Faruk kadroda

Geçen yaz EuroBasket 2022’ye katılmadığı için tepki gören Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz ise milli takım kadrosundaki yerini aldı.

3 maç yapacağız

A Milli Basketbol Takımı’nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki maç programı şu şekilde:

12 Ağustos Cumartesi: 20.00 Türkiye-İzlanda

13 Ağustos Pazar: 20.45 Türkiye-Bulgaristan

15 Ağustos Salı: 20.00 Türkiye-Ukrayna