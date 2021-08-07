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    ABD Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez olimpiyat altın madalyası elde etti.
    • AA
    • 07.08.2021 - 07:57
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    ABD Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

    Saitama Arena'da oynanan basketbol final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD, grup maçında kaybettiği Fransa'yla karşılaştı.

    İlk çeyrekte Durant'in 12 sayısıyla rakibine 22-18'lik üstünlük sağlayan ABD, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.

    ABD Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu #1

    4 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

    Üçüncü çeyrekte Tatum'la etkili olan ABD, final periyoduna 71-63 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ABD, maçı 87-82 alarak üst üste 4. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

    ABD'ye şampiyonluğu getiren isim 29 sayı atan Kevin Durant oldu. Fransa'da ise NBA yıldızları Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçe Beko'da oynayan Nando De Colo ise 12 sayı üretti.

    ABD Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu #2

    TOPLAM 16. ŞAMPİYONLUK

    ABD, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da altın madalyaya ulaştı. ABD, olimpiyatta 20. kez yer alan erkek basketbolunda toplamda ise 16. kez şampiyon oldu.

    Fransa ise tarihinde ikinci kez yer aldığı olimpiyat finalinde yine ABD'ye kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

    ABD Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu #3

    ABD Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu #4

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