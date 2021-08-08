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ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu
Tokyo Olimpiyatları'nda Japonya'yı yenen ABD Kadın Basketbol Takımı, üst üste 7. kez altın madalya kazandı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2021 - 06:57
- Güncelleme : 08.08.2021 - 07:12
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Japonya ile karşılaştı.
ABD ekibi, zorlanmadığı mücadeleyi 90-75 kazanarak üst üste 7. kez, toplamda 9. kez Olimpiyat Şampiyonu oldu.