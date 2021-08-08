ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu

Tokyo Olimpiyatları'nda Japonya'yı yenen ABD Kadın Basketbol Takımı, üst üste 7. kez altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Japonya ile karşılaştı.

ABD ekibi, zorlanmadığı mücadeleyi 90-75 kazanarak üst üste 7. kez, toplamda 9. kez Olimpiyat Şampiyonu oldu.