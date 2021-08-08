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    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu

    Tokyo Olimpiyatları'nda Japonya'yı yenen ABD Kadın Basketbol Takımı, üst üste 7. kez altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 07:12
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Japonya ile karşılaştı.

    ABD ekibi, zorlanmadığı mücadeleyi 90-75 kazanarak üst üste 7. kez, toplamda 9. kez Olimpiyat Şampiyonu oldu.

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu #1

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu #2

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu #3

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu #4

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu #5

    ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu #6

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