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    ABD'de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı

    Salı gecesi Gonzaga ile USC arasında oynanan Elit Sekiz karşılaşmasının ilk yarısında, bir hakem bayılarak yere düştü.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:50
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    ABD'de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı

    ABD'de oynanan NCAA Erkekler Kolej Basketbol turnuvasında Gonzaga ile USC, Elite Lucas Oil Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    HAKEM MAÇ ESNASINDA BAYILDI

    Maçın oynandığı esnada Bert Smith isimli hakem bayılarak yere düştü. Aniden duran maçta hakem Smith'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

    İlk müdahalenin ardınan saha dışına taşınan hakem kendisini sersemleşmiş olarak hissettiğini söyledi. Soyunma odasında müdahalesi tamamlanan hakem, hastaneye kaldırılmadı.

    ABD'de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı VİDEO

    ABD de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı #1

    ABD de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı #2

    ABD de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı #3

    ABD de Gonzaga - USC Elite maçında hakem bayıldı #4

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