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    ABD'den Kosta Rika'ya tarihi fark: 121-12

    FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Amerika Şampiyonası’nda oynanan maçta ABD, Kosta Rika’yı 121-12 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 10:47
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    ABD'den Kosta Rika'ya tarihi fark: 121-12

    Meksika’nın Guanajuato kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında ABD ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

    İlk çeyrekte 7, ikinci çeyrekte 1 ve son çeyrekte 4 sayı üretebilen Kosta Rika’yı 121-12 yenen ABD, 109 sayı farkla adını yarı finale yazdırdı.

    6 OYUNCU ÇİFT HANELİ SAYILARA ULAŞTI

    Bugüne kadar düzenlenen 6 turnuvanın 5’inde şampiyonluğa ulaşan ABD’de altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

    ABD den Kosta Rika ya tarihi fark: 121-12 #1

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