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ABD'li basketbolcu Rusya'da tutuklandı
Amerika Kadınlar Milli Takımı'yla 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Brittney Griner, Moskova'da tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 10:30
Rusya Gümrük Yetkilileri'ne göre WNBA yıldızı Brittney Griner geçtiğimiz ay Moskova havalimanında tutuklandı. 31 yaşındaki basketbolcu bavulunda uyuşturucu taşıdığı için 10 seneye kadar hapis cezası alabilir.
7 SENEDİR RUSYA'DA FORMA GİYİYORDU
Griner kış döneminde 7 senedir Rusya'da forma giyiyordu.
Yıldız basketbolcu 2013 WNBA Draft'ında Phoenix Mercury tarafından ilk sırada seçildi. Griner kariyerinde 7 kez all-star seçilme başarısı gösterdi.