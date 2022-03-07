ABD'li basketbolcu Rusya'da tutuklandı

Amerika Kadınlar Milli Takımı'yla 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Brittney Griner, Moskova'da tutuklandı.

Rusya Gümrük Yetkilileri'ne göre WNBA yıldızı Brittney Griner geçtiğimiz ay Moskova havalimanında tutuklandı. 31 yaşındaki basketbolcu bavulunda uyuşturucu taşıdığı için 10 seneye kadar hapis cezası alabilir.

7 SENEDİR RUSYA'DA FORMA GİYİYORDU

Griner kış döneminde 7 senedir Rusya'da forma giyiyordu.

Yıldız basketbolcu 2013 WNBA Draft'ında Phoenix Mercury tarafından ilk sırada seçildi. Griner kariyerinde 7 kez all-star seçilme başarısı gösterdi.