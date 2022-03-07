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    ABD'li basketbolcu Rusya'da tutuklandı

    Amerika Kadınlar Milli Takımı'yla 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Brittney Griner, Moskova'da tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 10:30
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    ABD'li basketbolcu Rusya'da tutuklandı

    Rusya Gümrük Yetkilileri'ne göre WNBA yıldızı Brittney Griner geçtiğimiz ay Moskova havalimanında tutuklandı. 31 yaşındaki basketbolcu bavulunda uyuşturucu taşıdığı için 10 seneye kadar hapis cezası alabilir.

    7 SENEDİR RUSYA'DA FORMA GİYİYORDU

    Griner kış döneminde 7 senedir Rusya'da forma giyiyordu.

    Yıldız basketbolcu 2013 WNBA Draft'ında Phoenix Mercury tarafından ilk sırada seçildi. Griner kariyerinde 7 kez all-star seçilme başarısı gösterdi.

    ABD li basketbolcu Rusya da tutuklandı #1


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