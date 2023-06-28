Abdur-Rahkman, Darüşşafaka'da Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul ekibi, ABD'li basketbolcu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Yeni sezonda Darüşşafaka'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.