AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkanı Adam Silver, FIBA ortaklığında "Avrupa'da yeni lig" projesini hayata geçirmek için hazır olduklarını söyledi.

"SIRADAKİ ADIMI ATMAK İÇİN HAZIRIZ"

Avrupa'da lig kurma projesini, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile düzenlediği basın toplantısında duyuran Silver, şu ifadeleri kullandı:

Sıradaki adımı atmak için hazırız. FIBA ortaklığında Avrupa'da yeni lig için seçeneklerimizi araştırıyoruz. 12'si kalıcı, 4'ü her yıl değişecek şekilde 16 takımlı bir lig oluşturmayı düşünüyoruz. Ancak değişiklikler olabilir. Kulüplerle devam eden görüşmelerimiz var. Bazıları global markalar ama henüz anlaşma yok. Avrupa basketbolunun geleneğine saygı göstereceğiz. İki sistemden de en iyi özellikleri alacağız. Yeni arenalar, yeni kulüpler olabilir.

"KULÜP ÇIKARLARINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARACAKTIR"

Zagklis ise Avrupa'daki tüm kulüplerin FIBA ​​kulüpleri olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Amacımız en iyi kulüplerimizi bir araya getirmek. Avrupa kulüp basketbolunda henüz keşfedilmemiş bir potansiyel var. Avrupa'daki yeni lig, NBA'in ticari başarısını FIBA'nın uluslararası uzmanlığıyla birleştirip yeni seyirciler ve yatırımcıları çekerek kulüp çıkarlarını en üst düzeye çıkaracaktır.

Toplantıda, kurulması planlanan yeni lige katılacak takımların yerel liglerinde mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı.

Takımlara, söz konusu yeni lige dahil olabilmek için başarıya dayalı katılım hakkı sunulacağı da kaydedildi.