Adem Bona 13 sayı attı! Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (NBA Cup), Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta, Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-103 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 10:27
Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (NBA Cup), Brooklyn Nets ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi.

76ers, deplasmanda Nets'i 115-103'lük skorla mağlup etti.

ADEM, 13 SAYI ATTI

Barclays Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Adem Bona, 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Philadelphia 76ers'te Dominick Barlow, 10 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken Tyrese Maxey 22 ve Jared McCain ise 20 sayı kaydetti.

Nets'de Egor Demin 23 sayı ve 9 ribaunt, Noah Clowney ve Tyrese Martin 16'şar sayıyla oynadı.

DONOVAN MITCHELL'İN 42 SAYISI CAVALIERS'A YETMEDİ

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Atlanta Hawks evinde Cleveland Cavaliers'ı 130-123 mağlup etti.

Hawks'da Jalen Johnson 29 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Nickeil Alexander-Walker 30, Onyeka Okongwu ise 18 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Cavaliers'da Donovan Mitchell 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Evan Mobley 20 sayı ve 14 ribauntla Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

