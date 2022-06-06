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- Adı Fenerbahçe ile anılan Itoudis, kararını açıkladı
Adı Fenerbahçe ile anılan Itoudis, kararını açıkladı
- 06.06.2022 - 09:41
CSKA Moskova'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi. Gelecek sezon için adı Fenerbahçe Beko ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, Rus kulübüyle yollarının ayrıldığını açıkladı.
VTB final serisinde Zenit'e kaybeden Itoudis, maçın ardından bir veda konuşması yaptı. Yeni sezonda CSKA Moskova'da görev almayacağını belirten Yunan başantrenör, kulübün bulunduğu durumdan çıkacağını vurguladı.
Final serisini 3-1 önde götüren CSKA Moskova, Zenit'e 4-3 kaybetti ve 9 yıllık şampiyonluk serisi sona erdi.
Fenerbahçe ile anlaşması bekleniyor
Panathinaikos'ta 13 yıl Zejlko Obradovic'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Itoudis, 2013-2014 sezonunda Banvit'i çalıştırmış ardından CSKA Moskova'ya adım atmıştı.
51 yaşındaki çalıştırıcının, ING Basketbol Süper Ligi final serisininin ardından Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.