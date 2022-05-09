NBA kariyeri sonrası geçtiğimiz sezon ülkemizde Ormanspor forması da giymiş olan Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde birçok önemli takımın formasını giyen Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Detroit Free Press, oyuncunun vefatına ilişkin haberi teyit ederken henüz 31 yaşındaki vefatı, spor dünyasında büyük üzüntü yarattı. Payne'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

NBA'de forma giydi

2014 NBA Draftı'nda ilk tur 15. sırada seçilen Michigan State'in yıldızı, sonrasında NBA'de Atlanta, Minnesota ve Orlando formaları giymişti.

2018 ve 2019'da Panathinaikos formalarıyla EuroLeague'de mücadele eden Payne, 2020-21 sezonunda ülkemizde Ormanspor'da da oynamıştı. Bu sezon ise ABD'li oyuncu Litvanya'da Juventus Utena forması giymekteydi.