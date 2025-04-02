Ahmet Çakı: En az 2 galibiyete daha ihtiyacımız var

AA & Ensonhaber

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 yenilgiyle 51 yıl sonra küme düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'da antrenörlüğü devraldıktan sonra Bursaspor zaferiyle taraftarın yüreğine su serpen Ahmet Çakı, ligde kalmak için en az 2 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu söyledi

Çakı, yaptığı açıklamada, Karşıyaka'nın çok değerli ve büyük bir kulüp olduğunu ancak bu sezon yaşadıklarının ortada olduğunu belirtti.

"ÇOK KALİTELİ TAKIMLAR VAR"

Basketbol Süper Ligi'nin zorlu bir lig olduğunu aktaran Çakı, şunları kaydetti:

Ligin ekonomisi çok yüksek, öyle olunca da çok kaliteli takımlar var. Biz bir maç kazandık. Takıma moral olması açısından çok iyi oldu. Çünkü üst üste kaybetmenin getirdiği gerginlik, stres, zor oluyor. Şimdi oyuncularımızla hep şunu konuşuyoruz; diğer takımlara baktığımızda belki yaratıcılık olarak, hücum olarak eksik olabiliriz. Bu kulübü bu şartlarda ayakta kalmayı başarabilecek bir yer varsa o da Karşıyaka Kulübüdür. Bunu da sağlayan taraftarı, camianın gücü. O yüzden bunları birleştirerek, en iyisini yaparak kalan 7 maçı en iyi şekilde oynayıp umarım mutlu sona ulaşırız.

"EN AZ 2 GALİBİYETE DAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Ahmet Çakı, art arda 11 maç kaybetmiş bir takımın play-off konuşma ihtimalinin çok zor olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: