Ahmet Kandemir, şampiyonluğu getirecek formülü açıkladı

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunun finalinde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile yarın yapacakları mücadele öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yarı finalde eşleştikleri İspanya'nın Valencia takımı karşısında mücadeleye kötü başladıklarını belirten Kandemir, yaptıkları oyuncu ve savunma değişiklikleriyle maça dengeyi getirdiklerini söyledi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Üçüncü periyottan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçirdiklerini vurgulayan Kandemir, şu şekilde konuştu:

Bundan önceki maçlarda yaptığımız gibi belli skor farkını alıp, son periyotta tempoyu düşürdük. 11 sayıya çıkardığımızda biraz acele atışlar yaptık. Rakip oyuna girdi. Sonuç olarak yarı final maçı. Kimse kimseyi çok rahat yenemiyor. Son topa kaldı. Sonuç olarak skor berabereyken son topu atıp, diğer son topu da iyi savunduk ve maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özel bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Ahmet Kandemir, organizasyonun finalinde Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacaklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

ZVVZ USK Prag, çok iyi bir takım. Fenerbahçe karşılaşmasında ribauntta çok ciddi bir ezici üstünlük kurdular. Son gün artık final maçı. Sezon başında kulübün koyduğu hedefler vardı. Bunlardan birisi de Avrupa Ligi'nde final oynamaktı. Şu an buradayız. İnşallah kupayı da kazanırız. Rakibin kısa pozisyonunda bazı eksiklikleri var. 3, 4 ve 5 numaraları da çok efektif ve çok saldırgan ribauntçular. Fenerbahçe maçında acayip bir ribaunt farkı yaptılar. Kim kendi oyununu sahaya yansıtırsa onun kazanacağını düşünüyorum, final maçının anahtarı o olacak.