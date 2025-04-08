Ahmet Kandemir: Üç maç kazandığımız zaman Avrupa Ligi şampiyonu olacağımızı biliyoruz

AA & Ensonhaber

FIBA Avrupa Ligi 6'lı Finali çeyrek finalinde yarın oynanacak ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket maçı öncesi medya günü düzenlendi.

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek 6'lı Final'e katılan takımlara başarı diledi.

"HER MAÇIN KENDİNE ÖZGÜ HİKAYESİ VAR"

Tango Bourges Basket'le bu yıl oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirten Kandemir, şu şekilde konuştu:

Her maçın kendine özgü hikayesi var. Artık tek maç eleme usulüne göre oynayacağız. Telafi edilmeyen maçların psikolojisi aynı olmaz. Üç maç kazandığımız zaman Avrupa Ligi şampiyonu olacağımızı biliyoruz. O yüzden tüm konsantrasyonumuzu maç maç ve üç maçı kazanmak üzerine kurduk. İnşallah hedefimizi yerine getiririz.

"FİNALLERİN SONUCU HİÇBİR ZAMAN BELLİ OLMAZ"

ÇBK Mersin'in takım kaptanı Asena Yalçın da yarın Tango Bourges Basket'le zor bir maç oynayacaklarını dile getirdi.

Fransız ekibiyle bu yıl oynadıkları iki maçı da kazandıklarını aktaran Asena Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

İki maçı kazanmamız üstün olduğumuzu göstermez. Finallerin sonucu hiçbir zaman belli olmaz. Takımın durumu şu an çok iyi. Tam takım olmamız bizim moralimiz açısından iyi oldu. Sakat oyuncularımız vardı onlar eklendi. Keyfimiz ve moralimiz çok yerinde. Ciddi şekilde konsantreyiz. Umarım sonu kupayla biter.

MAÇ NE ZAMAN?

Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.