Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ'ın Bornova Belediyesi Karşıyaka maçında kalp krizi geçirmesinin ardından mücadele tatil edildi.

Türkiye Basketbol Ligi 16'ncı haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'ndeki mücadelede Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ maç sırasında kalp krizi geçirdi.

İlk müdahalesi Bornova Belediyesi sağlık ekiplerince yapılan tecrübeli antrenör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuk ekibin devre arasında bulunduğu erteleme talebine Bornova Belediyesi Karşıyaka olumlu yanıt verdi.

Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ kalp krizi geçirdi VİDEO



İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIK EKİPLERİ YAPTI

Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 37-28 önde götürdüğü mücadelede Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, oyunun alanının kenarında bir anda fenalaştı. İkinci periyodunun sona ermesine 4 dakika 48 saniye kala bilincini kaybeden Karadağ'a ilk müdaheleyi Bornova Belediyesi sağlık ekipleri yaptı.

ANJİYOYA ALINDI

Tecrübeli çalıştırıcı bu ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Cengiz Karadağ'ın bilincinin yerinde olduğu ve anjiyoya alındığı açıklandı.

MAÇ ERTELENDİ

Yaşanan olay sonrası devam eden karşılaşmanın ilk yarısı Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47 - 36 üstünlüğü ile tamamlandı. Devre arasında konuk ekip maçın ertelenmesi talebinde bulundu. Bornova Belediyesi Karşıyaka kenar yönetiminin bu talebi olumlu karşılaması üzerine Baş Hakem Uğur Özen mücadeleyi kaldığı yerden oynanmak üzere ileri bir tarihe erteledi.