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Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 14:18
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Alba Berlin - Bayern Münih takımı, THY EuroLeague'ın 7. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko dışında, rakiplerinin karşılaşmalarını izlemek isteyenler zaman ve saat bilgisi araştırıyor.
Basketbolseverler, "Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ALBA BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alba Berlin ve Bayern Münih 28 Ekim Perşembe günü yani bugün, THY Euroleague karşılaşmasına çıkacak. Müsabaka saat 21:00'de başlayacak.
Bu karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.