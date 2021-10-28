Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 7. hafta maçında, Alba Berlin - Bayern Münih karşılaşması ekrana gelecek. Peki, Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Alba Berlin - Bayern Münih takımı, THY EuroLeague'ın 7. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko dışında, rakiplerinin karşılaşmalarını izlemek isteyenler zaman ve saat bilgisi araştırıyor.

Basketbolseverler, "Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Alba Berlin - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALBA BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alba Berlin ve Bayern Münih 28 Ekim Perşembe günü yani bugün, THY Euroleague karşılaşmasına çıkacak. Müsabaka saat 21:00'de başlayacak.

Bu karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.