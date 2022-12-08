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    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague'de 12. hafta heyecanı!

    Geçtiğimiz hafta Real Madrid maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko, Euroleague 12. haftasında Alba Berlin'e konuk oluyor. İşte maçın detayları...
    • 08.12.2022 - 09:53
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    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague'de 12. hafta heyecanı!

    Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de son olarak 2 Aralık Cuma günü Real Madrid’i konuk ettiği maçtan yenilgiyle ayrılmıştı.

    THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında ise deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.

    Geride kalan 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda olan Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i yenerek liderliğini korumak istiyor.

    Deplasmandaki maç öncesinde taraftarlar, maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

    Alba Berlin – Fenerbahçe Beko mücadelesi 8 Aralık 2022 (bugün) saat 22:00’de başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague de 12. hafta heyecanı! #1


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