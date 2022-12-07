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- Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 07.12.2022 - 13:26
Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'e konuk olacak. EuroLeague'de lider olan Fenerbahçe Beko oynadığı 11 maçta 9 galibiyet 2 yenilgi aldı.
Alba Berlin oynadığı 11 maçta 3 galibiyet 8 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 16. sırada yer alıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında İspanyol devi Real Madrid'e 85-71'lik skorla mağlup oldu.
Basketbolseverler Alba Berlin ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.