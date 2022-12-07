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    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko EuroLeague 12. hafta maçında deplasmanda Alba Berlin ile kozlarını paylaşacak. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte maçın bilgileri..
    • 07.12.2022 - 13:26
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    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'e konuk olacak. EuroLeague'de lider olan Fenerbahçe Beko oynadığı 11 maçta 9 galibiyet 2 yenilgi aldı.

    Alba Berlin oynadığı 11 maçta 3 galibiyet 8 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 16. sırada yer alıyor.

    Temsilcimiz Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında İspanyol devi Real Madrid'e 85-71'lik skorla mağlup oldu.

    Basketbolseverler Alba Berlin ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?

    Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.



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