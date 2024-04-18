Ali Koç, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı konuk etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonu 4 kupayla kapatan kadın basketbol takımıyla bir araya geldi. Koç, sarı-lacivertli oyuncuları tebrik etti.

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2023-2024 sezonunu FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, EuroLeague ve Türkiye Ligi şampiyonlukları ile noktalayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Ali Koç, ziyarette yaptığı konuşmada takımı elde edilen büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

"Avrupa'nın en iyi kadın basketbol kadın takımı olduğumuzu sahada gösterdiniz"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızı yönetim kurulu odamızda ağırlıyoruz. Bu sezon buraya iki kupa getirmişlerdi, şimdi iki kupa daha getirdiler. 3 gün arayla hem Avrupa hem de lig kupasını kazandılar. Sezon başında Türkiye’ye ilk defa FIBA Süper Kupası’nı getirdiler. Devamında Türkiye Kupası’nı kazandılar. Bir başkan, yönetici olarak daha ne isteyebiliriz ama daha da önemlisi takımımızın sahaya çıktığı zaman her daim kazanabileceğini bilmek, geri düştükleri zaman dönebileceklerine inanmak, maç seyrederken büyük lüks. Toplamda bütün kulvarlarda 57 maçta 55 galibiyet aldık. Bu da olağanüstü istatistik. Tüm camiamız adına sizlere teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. 'Buraya gelmek zor, burada kalmak daha da zor' diye geçen sene söylemiştim. Burada kaldık ve üstüne koyarak devam ettik. 4 kupa aldık. Kayıtsız şartsız ve tartışmasız Avrupa’nın en iyi kadın basketbol kadın takımı olduğumuzu sahada gösterdiniz.

"Fenerbahçe’nin kadın basketbolda altın çağı"

Kadın basketbolda altın çağ yaşandığını söyleyen Koç, şunları dedi:

İki sene evvel Sopron mağlubiyetinden sonra ben, Kemal bey ve bazı yöneticiler artık kadın basketbola daha fazla yatırım yapmasak mı diye konuşmuştuk. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde çok acı bir mağlubiyet almıştık. Aklı selim davranarak bu sonucun yatırımlarımızı engellemesine değil, bunun bize kamçılamasına sebebiyet verdik. İyi ki de böyle yapmışız. İki sene sonrasında olağanüstü noktadayız. İnşallah bundan sonraki yöneticiler de bu hikâyeyi devam ettirirler. Genç bir branş. 1990’larda tekrar kurulan bir branş. O günden bugüne Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar ve şampiyonluklar olağanüstü. Fenerbahçe’nin kadın basketbolda altın çağı. 6 senedir de lig şampiyonuyuz. Onu da Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası ile taçlandırdık.

"Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır"

Ali Koç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: