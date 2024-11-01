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AA & Ensonhaber

Euroleague’de temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Sırp ekibi Partizan’ı ağırlarken, karşılaşmaya tribünlerdeki özel bir buluşma damga vurdu.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'I KARŞILADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’ı kızı Yaz Yıldırım ile birlikte geldiği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sıcak bir şekilde karşıladı.

İki başkan birbirlerine sarılıp sohbet ettikten sonra, maçı yan yana izlemeye koyuldu.

OBRADOVIC İLE DE HASRET GİDERDİLER

Fenerbahçe'nin eski başantrenörü ve şu anda Partizan’ı çalıştıran Zeljko Obradovic de eski dostu Aziz Yıldırım’ı görmeye geldi, ona sarılarak hasret giderdi.

SEÇİMLERDEN SONRA İLK KEZ BULUŞTULAR

Fenerbahçe kurultayından sonra eski başkan Aziz Yıldırım ile halefi Ali Koç, ilk kez birlikte maç izleyerek dostluk ve birliktelik mesajları verdi.

AZİZ YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Sarı lacivertli taraftarlar, efsane başkan Yıldırım'ın doğum gününü de kutladı

