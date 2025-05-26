Ali Koç'tan EuroLeague zaferi sonrası mesaj: Şampiyonluklar yakın

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Fenerbahçe, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 geçerek kupayı 2017'den sonra 2. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Ali Koç, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR GECE"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMADIK"

Kimseyi geride bırakmadıklarını belirten Koç, şu açıklamayı yaptı:

Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı.

"ARMAĞAN OLSUN"

Şampiyonluğu armağan eden Koç, şunları dedi:

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum.

"DAHA FAZLA BAŞARI YOLDA!"

Başarıların yolda olduğunu ifade eden Koç, şu sözleri sarf etti:

İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'yi gururlandırdıklarını söyleyen Koç, şu açıklamayı yaptı:

Ülkemiz için önemli. 2015'ten beri Final Four'a en çok katılan takım biziz. Buna rağmen 1 şampiyonluğumuz vardı, bu 2 oldu. Hoca hakikaten büyük fark yarattı. Obradovic'den sonra sendeledik ama yönümüzü, rotamızı bulduk. Bugün, burada Fenerbahçe ailesinde çalışan herkes, çay veren ablamızdan, malzemeciden... Herkes burada. Emeğine teşekkürler. Camiamızı gururlandırdılar.

"İLK CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI"

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımız biter bitmez ilk arayan oldu. Sağ olsun o da hem camiamızı hem de takımımızı kutladı. Ülkemize bu kupayı getirmenin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Sevincimizi paylaştığı için teşekkür ediyorum.

"ONLARA ARMAĞAN OLSUN"

Ali Koç, son olarak şu ifadeleri kullandı: