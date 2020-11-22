Ali Muhammed Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi

Erkekler Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe, Ali Muhammed'in 26 sayıyla oynadığı mücadelede Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti.

Erkekler Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

FENERBAHÇE İYİ TOPARLADI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 70-56'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ali Muhammed, Fenerbahçe'nin 70 sayısının 26'sını kaydetti ve mücadelenin en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde yoluna 9'da 9'la devam etti. Bahçeşehir Koleji ise 8. maçında 4. mağlubiyetini almış oldu.







