Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes deplasmanında galip geldi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 103-101'lik skorla konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Anadolu Efes: Larkin 16, Thompson 11, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Nwora 9, Bryant 22, Smits 10, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 13, Burak Can Yıldızlı
Aliağa Petkimspor: Beck 29, Russell 12, Williams 7, Yavuz Gültekin 5, Salinas 16, Dotson 2, Tyree 14, Troy Selim Şav 10, Alridge 8, Karahan Tuan Efeoğlu
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