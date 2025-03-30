Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji maçı ertelendi

İHA

Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında yarın oynanması planlanan Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji müsabakası ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin EuroCup yarı final maçında karşılaşacağı Gran Canaria müsabakasından dolayı böyle bir karar aldığı belirtildi.

"İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR"

Konuyla ilgili Aliağa Petkimspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: