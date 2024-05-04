Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören ile yeniden anlaştı

AA

29 haftası geride kalan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet alarak play-off potasında yer alan Aliağa Petkimspor'da bir iç transfer gerçekleştirildi.

İzmir temsilcisi, başantrenörü Burak Gören'in kontratını yeniledi.

"Koçumuz Burak Gören evinde, her zamanki yerinde"

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Koçumuz Burak Gören evinde, her zamanki yerinde. Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp 'Yola devam.' diyoruz. Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun.