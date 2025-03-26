Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün İtalyan rakibi Pallacanestro Reggina'ya konuk olan Aliağa Petkimspor, deplasmanda 77-70 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 eleme müsabakası oynadıktan sonra son 16 turuna kalmayı başaran ve K Grubunda mücadele eden İzmir ekibi, grup aşamasındaki maçlarda mağlubiyetlerin önüne geçemedi.

GRUP SONUNCUSU OLARAK VEDA ETTİLER

Grubundaki İspanyol ekipleri BAXI Manresa ve Lenovo Tenerife, İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana ile mücadele eden Aliağa Petkimspor, sadece sahasında BAXI Manresa'ya karşı galibiyet elde edebildi.

Grubunda 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Aliağa Petkimspor, grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya veda etti.