Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Aliağa Petkimspor, 72-67'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla Aliağa Petkimspor ligde 5. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 10. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 20, Starks 16, Emircan Koşut, Zagorac 4, Erdi Gülaslan, Yesukan Onar, Sajus 10, Love 14, Bruinsma
Aliağa Petkimspor: Dotson 3, Russell 6, Williams 13, Tyree 20, Troy Selim Şav 2, Van Beck 13, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 3, Salinas 8
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