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Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson'u transfer etti

Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson'u transfer etti Aliağa Petkimspor, daha önce NBA'de de forma giyen Damyean Dotson'u renklerine bağladığını duyurdu.