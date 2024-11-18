Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson'u transfer etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen, şutör forvet pozisyonunda oynayan Damyean Dotson, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı.
DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen Damyean Dotson, 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol'da da oynamıştı.
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