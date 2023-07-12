Aliağa Petkimspor, Galatasaray’dan Mahir Ağva'yı transfer etti Aliağa Petkimspor, Galatasaray’dan 27 yaşındaki pivot oyuncu Mahir Ağva’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, Emre Tanışan ve David Efianayi’nin takıma katıldığını duyurmuştu.

Mahir Ağva kadroya katıldı

Petkimspor, bir takviye daha yaptı ve son olarak Galatasaray’da pivot pozisyonunda oynayan Mahir Ağva’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: