Aliağa Petkimspor, Hapoel Netanel Holon'u saf dışı bıraktı

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor ile İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımı karşı karşıya geldi.

Bakü Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 93-85'lik skorla Aliağa Petkimspor oldu.

ALİAĞA PETKİMSPOR, SON 16'DA

Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen Aliağa Petkimspor, son 16 turuna yükseldi.

Aliağa Petkimspor, son 16 turunda K Grubu'nda La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ve Pallacanestro Reggiana ile mücadele edecek.

SKOR DAĞILIMI

Aliağa Petkimspor: Dotson 14, Russell 13, Williams 7, Tyree 15, Echenique 16, Van Beck 16, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin, Aldridge 10

Hapoel Netanel Holon: Long 13, Adams 15, Kyser 10, Tucker 10, Artzi 4, Hanochi 11, Zalmanson 15, Ziv 7