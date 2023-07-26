Aliağa Petkimspor, Khyri Thomas'ı kadrosuna kattı Aliağa Petkimspor, son olarak Tofaş forması giyen 27 yaşındaki gard Khyri Thomas’ı transfer ettiğini duyurdu.

İHA

Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, Emre Tanışan, David Efianayi ve Mahir Ağva’nın takıma katıldığını duyurmuştu.

"Khyri Thomas aramıza katıldı"

Petkimspor, bir takviye daha yaptı ve son olarak Tofaş’da gard pozisyonunda oynayan Khyri Thomas’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: