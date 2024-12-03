Aliağa Petkimspor, King Szczecin'e fark attı

AA & Ensonhaber

Temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Polonya takımı King Szczecin'i konuk etti.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-63'lük skorla Aliağa Petkimspor oldu.

ALİAĞA PETKİMSPOR, 33 SAYI FARK ATTI

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodu Aliağa Petkimspor, 23-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta aradaki farkı açan Aliağa Petkimspor, 16. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 36-22. Kalan bölümde konuk ekip Whitehead ve Woodard ile etkili olsa da Aliağa Petkimspor soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve farkı 10 sayıya (45-35) yükselten Aliağa Petkimspor, son 5 dakikasına 53-40 üstün girdiği periyodu 60-47 önde tamamladı.

Aliağa Petkimspor, son periyotta farkı 33 sayıya (86-53) kadar çıkardığı müsabakadan 90-63 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Aliağa Petkimspor: Russell 14, Dotson 7, Van Beck 16, Aldridge 14, Echenique 8, Murat Kuntker 4, Williams 5, Tyree 13, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin 7, Karahan Efeoğlu, Kılıçarslan Şenkahya

King Szczecin: Woodard 7, Whitehead 13, Meier 5, Brown 2, Zolnierewicz 11, Myers 3, Nicholson 10, Kierlewicz, Wojcik 6, Dziewa 6, Kostrzewski