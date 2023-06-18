Aliağa Petkimspor, Kristers Zoriks'i kadrosuna kattı
AA & Ensonhaber

Geride kalan 2022-2023 Türkiye Süper Ligi sezonunu 12. sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor gelecek senenin kadrosunu kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir ekibi, Letonyalı basketbolcu Kristers Zoriks'i renklerine bağladığını duyurdu.

Geçen sezon VEF Riga'da oynadı

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon temsilcisi VEF Riga'da forma giyen 25 yaşındaki Zoriks'in Şampiyonlar Ligi'nde 16,7 sayı ortalaması ile oynadığı belirtildi.

Aliağa Petkimspor, Kristers Zoriks'i kadrosuna kattı