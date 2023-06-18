Aliağa Petkimspor, Kristers Zoriks'i kadrosuna kattı Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Letonyalı oyun kurucu Kristers Zoriks'i transfer etti.

AA & Ensonhaber

Geride kalan 2022-2023 Türkiye Basketbol Süper Ligi sezonunu 12. sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor gelecek senenin kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir ekibi, Letonyalı basketbolcu Kristers Zoriks'i renklerine bağladığını duyurdu.

Geçen sezon VEF Riga'da oynadı

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Letonya temsilcisi VEF Riga'da forma giyen 25 yaşındaki Zoriks'in Şampiyonlar Ligi'nde 16,7 sayı ortalaması ile oynadığı belirtildi.