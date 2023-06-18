Aliağa Petkimspor, Kristers Zoriks'i kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
Geride kalan 2022-2023 Türkiye Basketbol Süper Ligi sezonunu 12. sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor gelecek senenin kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir ekibi, Letonyalı basketbolcu Kristers Zoriks'i renklerine bağladığını duyurdu.
Geçen sezon VEF Riga'da oynadı
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Letonya temsilcisi VEF Riga'da forma giyen 25 yaşındaki Zoriks'in Şampiyonlar Ligi'nde 16,7 sayı ortalaması ile oynadığı belirtildi.