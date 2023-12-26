Aliağa Petkimspor, Markel Starks'ı transfer etti

İHA

Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı.

İzmir ekibi, son olarak MoraBanc Andorra forması giyen 32 yaşındaki oyun kurucu Markel Starks’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"Takımımızın başarısı için mücadele edecek"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ligimizde daha önce sırası ile 2021-2022 sezonu Fenerbahçe Beko ve 2022-2023 sezonunda Darüşşafaka forması giyen Markel Starks, sezonun geri kalanında takımımızın başarısı için mücadele edecek.