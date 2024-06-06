Aliağa Petkimspor'dan altyapıya yatırım! Kenan Bajramovic, göreve geldi Aliağa Petkimspor, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic'i altyapıya ‘Bireysel Gelişim Antrenörü' olarak getirdi.

İHA

Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek play-off'a katılıp çeyrek final mücadelesi gösteren Aliağa Petkimspor, son zamanlarda altyapısını da güçlendirmeye başladı.

İzmir ekibi, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic'i altyapıya ‘Bireysel Gelişim Antrenörü' olarak getirdiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"Kenan'a 'Evine hoş geldin' diyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

2016-2018 sezonlarında oyuncumuz olan, Bosna Hersek Milli Takım'ının efsane basketbolcularından Kenan Bajramovic yeni bir atak yaptığımız Basketbol Altyapı organizasyonumuzun teknik heyetine Bireysel Gelişim Antrenörü olarak katılıyor. Bütün yaş katagorilerde genç oyuncularımızın gelişimine destek verecek olan Kenan'a 'Evine hoş geldin' diyoruz.

Profesyonel sözleşme imzalandı

Öte yandan Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz günlerde altyapısında yer alan ve zaman zaman bu sezon A takımla maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)