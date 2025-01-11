Aliağa Petkimspor'dan Yalovaspor Basketbol'a 28 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Yalovaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-65'lik skorla ev sahibi takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Russell 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge 8, Echenique 15, Dotson 12, Van Beck 12, Williams 2, Yiğit Gökay Kaba 2, Troy Selim Şav 4, Kılıçarslan Şenkahya 6, Anıl Osman Cevahir 2
Yalovaspor Basketbol: Mcconico 6, Johnson 2, Kadir Bayram 4, Karmpelj 19, Nichols 9, Hill, Boran Güler 1, Peterka 5, Akif Egemen Güven 5, Ege Özçelik 2, Sherfield 12
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