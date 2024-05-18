Aliağa Petkimspor'u yenen Fenerbahçe yarı finalde
ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Burak Gönen'in çalıştırdığı Aliağa Petkimspor ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci maçında kazanan 100-71'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe turladı

Evinde oynadığı ilk müsabakayı da 102-72'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Aliağa Petkimspor ise çeyrek finalde sezonu kapatmış oldu.