Aliağa Petkimspor'u yenen Fenerbahçe yarı finalde

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Burak Gönen'in çalıştırdığı Aliağa Petkimspor ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci maçında kazanan 100-71'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe turladı
Evinde oynadığı ilk müsabakayı da 102-72'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
Aliağa Petkimspor ise çeyrek finalde sezonu kapatmış oldu.
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