Alperen Şengün, 2025 NBA All Star kadrosuna seçildi

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NBA'deki milli oyuncumuz Alperen Şengün, Türk basketbolu için tarihi bir başarıya imza attı. Şengün, daha önce yalnızca ilk 5'lerin seçildiği All-Star kadrosunda, açıklanan yedekler arasında yer almayı başardı.

MEHMET OKUR'DAN SONRA İLK

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 17 yıl sonra NBA All-Star'a seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

Beşiktaş'ta geçirdiği harika sezonun ardından 19 yaşındayken NBA'e adım atan ve daha henüz 22 yaşında olan Alperen Şengün, 2021 yılında 1. tur 16. sıradan seçildiği NBA'de henüz 4. sezonunda All-Star seçilmeyi başardı.

2.11 boyundaki Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

Alperen, NBA kariyerinde çıktığı 256 maçta ise 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4 asist istatistiklerine ulaştı.

ALL-STAR'A SEÇİLEN OYUNCULAR

İki konferanstan All-Star'a seçilen oyuncular şöyle:

Doğu: Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, Giannis Antetokunmpo, Cade Cunningham, Damian Lillard, Tyler Herro, Darius Garland, Evan Mobley, Jaylen Brown, Pascal Siakam

Batı: Shai Gilgeouse-Alexander, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Edwards, Anthony Davis, James Harden, Alperen Şengün, Jalen Williams, Victor Wembanyama

ALL-STAR NE ZAMAN?

16'yı 17 Şubat'a bağlayan pazar gecesi TSİ 04.00'te oynanacak olan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek.

Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımalr All-Star'da karşılaşacak.