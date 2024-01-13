Alperen Şengün 29 sayı attı Houston Rockets kazandı

NBA’de bu gece Houston Rockets ile Detroit Pistons karşılaştı.
Houston Rockets bir ara 12 sayı kadar geriye düştüğü karşılaşmadan 110-112 galip ayrılmayı başardı.
Alperen galibiyeti getirdi
Milli yıldızımız Alperen Şengün 37 dakika süre aldığı mücadelede 29 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 12/19 saha içi isabet oranıyla oynadı.
Houston Rockets bu galibiyetle 37. maçında 19. galibiyetini alırken Batı Konferansı’nda 9. sıraya yükseldi. Detroit Pistons ise 39. maçında 36. galibiyetini aldı.
Pistons’ta Alec Burks 19 sayı, 1 asist; Kevin Knox 19 sayı, 7 ribaund, 2 asist; Jordan Ivey 18 sayı, 7 ribaund, 8 asist; Isaiah Stewart 18 sayı, 7 ribaund ile oynadı.
Rockets’ta Alperen Şengün 29 sayı, 6 ribaund; Jalen Green 28 sayı, 4 ribaund; Fred VanVleet 20 sayı, 12 asist; Jabari Smith 19 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti.
Çeyrek sonuçları:
Çeyrek: 30-23
Çeyrek: 25-32
Çeyrek: 36-33
Çeyrek: 19-24
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