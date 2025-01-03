Alperen Şengün, All-Star oylamasında 6. sırada

AA & Ensonhaber

NBA'de 16 Şubat'ta oynanacak All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçları açıklandı.

Giannis Antetokounmpo, 1 milyon 710 bin 630 oyla Doğu Konferansı'nda; Nikola Jokic, 1 milyon 422 bin 121 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

ALPEREN 6. SIRADA

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oyla 6. sırada yer aldı.

Taraftarlar All-Star ​​oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama 20 Ocak'a kadar devam edecek, taraftar oylama güncellemeleri 2, 9 ve 16 Ocak'ta paylaşılacak.

All-Star maçı ilk 5 ​​oyuncuları 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklayacak.