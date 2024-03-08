Alperen Şengün bu kez tarzıyla gündemde NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, giyim tarzıyla gündem oldu.

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NBA'da Houston Rockets formasıyla fırtınalar estiren Alperen Şengün, bu kez attığı sayılar, yaptığı asistler ve verdiği sayılar ile değil giyim tarzıyla gündem oldu. NBA'de rekordan rekora koşan genç basketbolcu, giyimiyle dikkat çekti.

Tarzı dikkat çekti

Alperen'in üzerine kolsuz örme ve rengarenk bir süveter giydiği, altına ise krem ağırlıklı renkli ve desenli bir pantolon giydiği görüldü.

Alperen, siyah yoğunluklu bir ayakkabı tercih ederken renkli gözlükleriyle de kombinini tamamlaması dikkat çekti.