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Alperen Şengün, double double yapsa da Pacers'ı durduramadı

Alperen Şengün, double double yapsa da Pacers'ı durduramadı Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptığı maçta, milli basketbolcunun takımı Houston Rockets, Indiana Pacers'a 132-129 mağlup oldu.