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Alperen Şengün, galibiyete double double ile katkı yaptı

Alperen Şengün, galibiyete double double ile katkı yaptı NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 yenerken milli oyuncu, double double yaptı.