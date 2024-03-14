Alperen Şengün için çılgın iddia: 5 yıl için 225 milyon dolar kazanacak NBA ekiplerinden Houston Rockets, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'e çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

NBA'de Houston Rockets, bu sezona fırtına gibi giren ve ve istatistiklerde takımının zirvesinde bulunan milli basketbolcu Alperen Şengün'e 'maksimum' sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Rockets yönetimi, gelecek yılki planlamayı Alperen’in etrafında yapmayı düşünürken, Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlık ile sezonu kapatan milli basketbolcu, ligde bıraktığı 3 yılın ardından çaylak kontratını da tamamlamış olacak.

225 milyon dolar

The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre sözleşmenin 5 yıllık olacağı ve Rockets'ın bu beş yıl için 225 milyon dolar ödemeye hazırlandığı aktarıldı.

Alperen’in teklifi kabul etmeye sıcak baktığı belirtilirken bu kontrat ile milli oyuncu, yılda 45 milyon dolar kazanarak Türk spor tarihinin en fazla kazanan oyuncusu rekorunu eline geçirecek.

Genç oyuncu, bu yıl sergilediği performans ile ligin MIP (en çok gelişme gösteren oyuncu) ödülüne aday gösterilirken, sözleşmeyle ilgili kesin bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Teklifi kabul etmesi halinde genç basketbolcu, güncel dolar kuru üzerinden 5 yıl için yaklaşık 7 milyar 218 milyon 945 bin TL kazanmış olacak.

Alperen'in rakamları

2 yıldır NBA'de boy gösteren Alperen Şengün bu sezon, 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları tutturdu.

Şengün, Rockets'ın San Antonio Spurs karşısında aldıığ 114-101'lik galibiyette 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performans göstermiş, NBA'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu ele geçirmişti.