Alperen Şengün, İsveç maçından önce dua etti A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç'i 105-84 mağlup ettiği maçın öncesinde yıldız oyuncu Alperen Şengün dua etti.

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ensonhaber.com

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız ile İsveç karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 105-84'lük skorla ay-yıldızlılar oldu. Milliler, bu skorla finalde Hırvatistan'la rakip oldu.

Bu karşılaşmaya ise kariyerini ABD'de sürdüren Alperen Şengün damgasını vurdu. 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilen genç oyuncu, daha sonra Houston Rockets'a takaslanmıştı.

Rockets ile birlikte verimli bir 2 sezon geçiren 21 yaşındaki basketbolcu, İsveç karşısında da 16 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

Alperen maç öncesi duasını etti

Alperen Şengün'ün maç öncesinde kameralara yansıyan görüntüsü ise alkış aldı. Her maç öncesi yaptığı gibi İsveç karşılaşmasında da yıldız isim, dua etti.

Alperen'in mücadele öncesindeki görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cedi Osman A Milli Takım'a gelmemişti

Öte yandan Olimpiyatlara katılmak için mücadele eden A Milli Takım'da kariyerini NBA'de sürdüren Alperen Şengün, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven kadroda yer alırken Cleveland Cavaliers'tan San Antonio Spurs'a takaslanan 28 yaşındaki Cedi Osman davet aldığı kadroya katılmak istemediğini iletmişti.